MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 86 yaşında coronayı yendi ama beyin kanaması geçirdi!
ABONE OL
06.04.2020 - 11:58 | | İHA

86 yaşında coronayı yendi ama beyin kanaması geçirdi!

Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, corona virüsünü yenmesi sonrası beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Işık’a, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şifalar diledi.

86 yaşında coronayı yendi ama beyin kanaması geçirdi!

Sakarya’da yaşayan 86 yaşındaki Resmiye Işık, umreden gelen oğlu ve gelininden corona virüsünü kaptı. Kalp ve tansiyon hastalığı olan Işık, öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan testi pozitif çıkan Işık, yapılan tedavi sonrası virüsü yenerek taburcu edildi. Evine giden Rasmiye Işık, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından Işık’a şifalar diledi.

86 yaşında coronayı yendi ama beyin kanaması geçirdi

Yüce paylaştığı mesajda, "Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen corona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim" diye yazdı.

 

 

Florida'da 3 bin 500'den fazla araba yandıDünyayı etkisi altına alan koronavirüsün en çok hissedilen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletindeki bir arazide bulunan 3 bin 500'den fazla kralık aracın yandığı belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aşk-ı Memnu oyuncuları kimler? Aşkı Memnu hangi yıl, nerede çekildi?

Aşk-ı Memnu oyuncuları kimler? Aşkı Memnu hangi yıl, nerede çekildi?

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Memur ve işçi milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl süresi var...

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Hayvanat bahçesindeki kaplanın testi pozitif çıktı

Metrobüste hareketli dakikalar! Hasta olduğu anlaşılınca...

Metrobüste hareketli dakikalar! Hasta olduğu anlaşılınca...

Sıradaki Haber