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05.04.2020 - 12:20 | | AA

86 yaşında Resmiye teyze coronayı yendi

Birden fazla kronik rahatsızlığının yanı sıra bir süre önce yakalandığı yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ilerlemiş yaşına rağmen yenmeyi başaran Resmiye Işık, virüsle mücadele eden diğer hastalara  umut oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19,  Türkiye'de bugüne kadar 23 bin 934 kişide görüldü, 501 kişinin de hayatını  kaybetmesine neden oldu. Corona virüse yakalanıp amansız mücadeleyi yenenlerin  sayısı ise bugün itibarıyla 786 olarak kayıtlara geçti.

Bunlardan birisi de Sakarya'da yaşayan ve hipertansiyon ile kalp ve  akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık oldu.

UMREDEN DÖNEN OĞLU VE GELİNİYLE TEMASTAN BULAŞTI

Işık'ın oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık, umre ziyareti için Suudi  Arabistan'a gitti.

Ülkeye 12 Mart'ta dönüş yapan Işık çifti, il sağlık müdürlüğü  ekiplerince günlük takipleri yapılmak üzere evde gönüllü karantinaya başladı. Bu  sırada Resmiye Işık da umreden dönen oğlu ve gelinini ziyaret etti.

Işık çifti, bir süre sonra başlayan öksürük şikayetiyle 18 Mart'ta  hastaneye başvurdu.

Burada yapılan testlerin "pozitif" çıkması üzerine Cavit ve Hülya  Işık'ın hastanede tedavisine başlandı.

Işık çiftinin hastanede tedavileri sürerken, öksürüğü artan Resmiye  Işık, yakınları tarafından 22 Mart'ta hastaneye götürüldü.

Yapılan testin pozitif çıkması üzerine Işık da hastanede tedaviye  alındı.

Tedavilerinin ardından yapılan testlerin "negatif" çıkması üzerine  Işık çifti 29 Mart'ta, Resmiye Işık ise 1 Nisan'da taburcu edildi.

"ALLAH HERKESİ BU BELALARDAN KORUSUN"

Corona virüsü ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıklarına rağmen yenen  Resmiye Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastalığı yendim, çok mutluyum.  Allah herkesi bu belalardan korusun." dedi.

Sağlığına yeniden kavuştuğu için şükreden Işık, vatandaşlara evde  kalmaları ve dışarı çıkmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Işık, Allah'tan corona virüs salgınına karşı herkese vücut sağlamlığı  vermesini temenni etti.

 

 

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyorTürkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.
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