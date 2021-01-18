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18.01.2021 - 07:00 |

87 bin kişinin aşılaması başlıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi”ne göre, 14 Ocak Perşembe ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ediyor.

87 bin kişinin aşılaması başlıyor

Sağlık çalışanlarının ilk doz aşılarının hafta içinde tamamlanmasıyla eş zamanlı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında kalan vatandaşlar ile personele CoronaVac aşısının uygulanmasına başlanacak. Bu kuruluşlardaki ilk doz aşı uygulamasının da bir haftada bitirilmesi planlanıyor. Aşılama kapsamında resmi ve özel bakımevlerindeki 18 bin 450 personel ile 30 bin engelli, resmi ve özel huzurevlerindeki 14 bin 470 personel ile 24 bin 200 yaşlı aşılanacak. Böylelikle kuruluşlarda toplam 87 bin 120 kişiye aşı uygulaması yapılacak. Kuruluşlarda aşılamanın yapılacağı odalara yönelik de tüm çalışmalar tamamlandı. Böylelikle engelli ve yaşlı vatandaşlar, dışarı çıkmak zorunda olmadan kaldıkları kuruluşta ilk doz Kovid-19 aşılarını olabilecek. Aşılar, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarına Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği önlemler çerçevesinde soğuk zincir korunarak ulaştırılacak.

Aşı olanlar 700 bini geçti

Yeni tip koronavirüse karşı aşılama kampanyaları dünyada 49 ülkede devam ediyor. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde aşılanan kişi sayısı 39 milyonu geçti. Türkiye’de de aşı uygulaması kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulandığı sağlık çalışanı sayısı 707 bin 295’i aştı. Sağlıkçılar, MHRS üzerinden randevu alarak aşı yaptırabiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor. Öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşlar da aşılanacak. İlk dozun uygulanmasından 28 gün sonra yapılacak ikinci dozun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol
edilebilecek veya değiştirilebilecek.

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