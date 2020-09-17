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17.09.2020 - 15:45 | | DHA

87 yaşındaki adam eşini öldürüp, intihar etti

Konya'da Hüseyin A., evlerinin bahçesinde tartıştığı eşi Fatma A.'yı, tabancayla başından vurarak öldürüp, aynı silahla intihar etti.

87 yaşındaki adam eşini öldürüp, intihar etti

Olay, saat 14.00 sıralarında Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin A.  (87) ile eşi Fatma A. (66) arasında evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ruhsatsız tabancasını çeken Hüseyin A., eşi Fatma’yı başından vurdu. Fatma A. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin A. bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin ve Fatma A. çiftinin öldüğünü belirlendi. 

İkisinin de ikinci evlilikleri olan çiftin cenazeleri, otopsi için morga kaldırıldı.

87 yaşındaki adam eşini öldürüp, intihar etti

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