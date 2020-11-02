MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 8'inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi!
ABONE OL
02.11.2020 - 10:41 | | İHA

8'inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi!

Adana’da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İsmet Selek (78), hayatını kaybetti.

8'inci kattan düşen kadın feci şekilde can verdi!

Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü.

Gürültüye uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEM'de milyonluk kazaTEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. Uzun araç kuyruğuna neden olan kazada birbirine giren araçların arasındaki lüks cip dikkat çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içindekiler neler? AFAD olması gerekenleri paylaştı

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içindekiler neler? AFAD olması gerekenleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 25 ilde başlıyor...

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Bünyamin Sürmeli, Seher'in kurtarılışını anlattı

Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

Yılanın ezilmemesi için trafiği durdurdu

Sıradaki Haber