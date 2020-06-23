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23.06.2020 - 16:50 | | DHA

9 bıçak darbesiyle öldürdü! 'Pişmanım' dedi

Eskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi, vücudunun 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yağız, son savunmasında, "Çok pişmanım" dedi.

9 bıçak darbesiyle öldürdü! 'Pişmanım' dedi

Olay, geçen yıl ağustos ayında, Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Seyman Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Tacettin Yağız (42), 4 yıldır birlikte yaşadığı Ülviye İnce'yi (52) çıkan tartışmada, mutfaktan aldığı bıçakla 9 yerinden bıçakladı.

Ardından da psikiyatri doktorunun vermiş olduğu ilaçtan içip, aynı bıçakla intihara kalkıştı bulundu. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Ülviye İnce’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan Tacettin Yağız ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan Yağız, tutuklandı.

Hakkında 'kasten öldürmek' suçundan dava açılan Yağız, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasında, "Çok pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, Tacettin Yağız’ı müebbet hapis cezasına çarptırdı.



 

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