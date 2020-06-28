9 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Didim'de 9 gün önce meydana gelen trafik kazasında dolmuş ile motosiklet çarpışmış motosiklet sürücüsü Mehmet Onat (22) kazada hayatını kaybetmiş, arkasında yolcu olarak bulunan kız arkadaşı İpek Yıldırım(17) ise ağır yaralanmıştı.
Kazada ağır olarak yaralanan genç kız, Didim Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın'a sevk edilmişti. 9 gündür Aydın'da yoğun bakım servisinde tedavisi süren İpek Yıldırım yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi yasa boğulurken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.