9 Mayıs Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı açıklandı mı?

Türkiye'de vaka ve can kaybı sayısı her gün Bakan Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. 8 Mayıs açıklanan son rakamlara göre Türkiye'de son 24 saat içerisinde 33.687 test yapıldı. Yapılan testlerin 1.848'i pozitif yani son 24 saatteki toplam vaka sayısı olurken hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 48 olarak açıklandı. 8 Mayıs tarihinde iyileşen hasta sayısı 3.412 olarak duyuruldu. Böylelikle toplam iyileşen hasta sayımız 86.396'ya ulaşırken vaka sayısı ile oranladığımızda bu oranın her geçen gün artması oldukça sevindirici gelişmeler arasında yer alıyor. Peki Türkiye'de 9 Mayıs Vaka sayısı kaç oldU, kaç kişi hayatını kaybetti?

BAKAN KOCA TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Toplam iyileşen hasta sayısı 85 bini aştı. Son 24 saatteki vaka, vefat, yoğun bakım, entübe hasta sayısında yine düşüş var. Tablo, virüsle mücadelemizde lehimize veriler ortaya koyuyor. Ama bunlar kesin sonuçlar değil, ciddi bir fırsat. Fırsatı kullanalım.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇA YÜKSELDİ?