9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları SORGULAMA ekranı - MPİ SIRALI TAM LİSTE ve kazandıran numaralar

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango çekilişinde Ocak ayının son çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İdare tarafından 15:00'de başlayan çekilişte 18:00'de büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile devam etti. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar aldıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini sorgulamaya başladı. Peki Milli Piyango 9 Şubat çekilişinde hangi bilete ne kadar ikramiye isabet etti? İşte kazandıran numaralar...

09-02-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar



133209



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



278174



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



006530 007810 039196 048129 084596 194917

270665 316257 337488 347728 444754 473366

473620 477163 513557 549573 561702 599567

647890 656644



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



002659 044755 055811 070963 078730 118166

124444 152149 178312 184132 189609 191214

191531 217996 260823 263389 282288 332128

357319 357842 361275 369210 372150 398137

410512 442427 448600 455905 462411 479826

481935 483552 494068 522840 525133 529143

532724 533773 547592 568144 581925 585025

595316 607027 613048 627918 649287 662295

684718 696049



MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



01108 03741 08003 08993 10705 12025

12632 12930 14236 16978 20551 22097

22260 22288 27092 27347 31082 32035

37783 42451 43337 45720 48364 48533

56254 57166 62088 64890 66766 67509

69328 70955 71944 72045 73784 73966

75334 75765 83337 91259



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0203 0508 0903 1289 1302 1411

2141 2233 2289 2359 2971 3891

4171 4903 5495 5658 5741 6351

6361 6525 6563 7666 8143 8227

8356 8814 9098 9175 9672 9737



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



016 035 058 087 178 229

296 400 416 476 494 591

649 670 686 706 731 833

859 978



Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar



05 27 30 61 83 86

99



Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar



3 5



3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



033209 103209 113209 123209 130209 131209

132209 133009 133109 133200 133201 133202

133203 133204 133205 133206 133207 133208

133219 133229 133239 133249 133259 133269

133279 133289 133299 133309 133409 133509

133609 133709 133809 133909 134209 135209

136209 137209 138209 139209 143209 153209

163209 173209 183209 193209 233209 333209

433209 533209 633209