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11.09.2020 - 15:30 | | DHA

Son dakika: 9 yaşındaki çocuk gardıropta asılı bulundu! Emniyet harekete geçti...

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlu R.E.Ç.'yi, gardıropta atkı ile asılı halde buldu. Hemen hastaneye götürülen çocuk, kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu.

Olay, dün, Kilimli ilçesi Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Ç.Ç., 4 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki R.E.Ç.'yi evde bırakıp, alışverişe gitti. Bir süre sonra geri gelen anne Ç.Ç., R.E.Ç.'yi gardıropta atkı ile boynundan asılı halde buldu. Annenin çığlıkları üzerine eve koşanlar tarafından asılı olduğu yerden indirilen çocuk hemen yakındaki semt polikliniğine götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Maden işçisi baba E.Ç.'nin işte olduğu sırada yaşanan olayın ardından polis, anne Ç.Ç.'nin ifadesine başvurdu. Anne, oğlunu evde bulamayınca aramaya başladığını ve dolapta asılı halde bulduğunu söyledi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla R.E.Ç.'nin ölümümdeki sır perdesinin aralanması için Zonguldak Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Özel ekip çok yönlü araştırma başlatırken R.E.Ç.'nin cenazesi, bugün Kozlu ilçesine bağlı Ebegümeciler köyünde toprağa verildi.

9 yaşındaki çocuğun gizemli ölümü araştırılıyorZonguldak’ın Kilimli ilçesinde, alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlu R.E.Ç.'yi, gardıropta atkı ile asılı halde buldu. Hemen hastaneye götürülen çocuk, kurtarılamadı. Polis, çocuğun ölümündeki sır perdesini aralamak için özel ekip kurdu.
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