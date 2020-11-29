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29.11.2020 - 14:50 | | DHA

9 yıl hapis cezası bulunan şüpheli böyle yakalandı!

İstanbul Sultanbeyli’de hakkında 9 yıl 6 ay 6 gün hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.

9 yıl hapis cezası bulunan şüpheli böyle yakalandı!

Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olayının şüphelisi olabileceğini değerlendirerek Serkan A.'yı (32) takibe aldı. Şüpheli,  28 Kasım 2020 tarihinde saat 14.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Reyhanoğlu Caddesi'nde aracıyla kaçmaya çalışırken aracının önü polis tarafından kesilerek gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul ve Ordu'da 8 ayrı suçtan mahkeme tarafından arandığı, 9 yıl 6 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve  farklı tarihlerde Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ile Çekmeköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık başta olmak üzere 11 ayrı suçtan firari olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Serkan A., hakkında ehliyetsiz araç kullanmak ve COVİD tedbirleri kapsamında maske takmamasından dolayı idari para cezası işlemi uygulandı. Şüpheli Serkan A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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