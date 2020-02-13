MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı
ABONE OL
13.02.2020 - 09:28 | | İHA

900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı

Erzurum’da sahibinin elinden kaçan 900 kiloluk boğa trafiği birbirine kattı.

900 kiloluk kızgın boğa trafiği birbirine kattı

Erzurum’un Aziziye ilçesinde kesimhaneye götürülmek üzere kamyonete yüklenmeye çalışılan yaklaşık bir tonluk boğa sahibinin elinden kaçarak Erzurum’un en işlek yollarından birisi olan D-260 karayoluna çıktı. Yola çıkan boğa panikleyerek araçların arasında sağa sola çarparak kaçtı.

Boğanın sahibi Necmi Bulut kızgın boğayı yakalamak için uzun süre uğraş verse de boğayı durdurmayı başaramadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri boğaya uyuşturucu iğne yaptı.

İğnenin etkisiyle yorulan boğayı sahibi üniversite kavşağında yakalamayı başardı. Ardından kızgın boğa, kamyonete yüklenerek kesimhaneye götürüldü.

Yüksekova’da 6 metreyi bulan kar tünelleri şaşırttıHakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı... Osman Bey kıyama kalktı

Kuruluş Osman 11. yeni bölüm fragmanı... Osman Bey kıyama kalktı

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Her ay 672 lira! Hesaplara yatacağı tarih...

Denizin rengi kahverengiye döndü

Denizin rengi kahverengiye döndü

Salman'ı ikna eden gizemli güzel

Salman'ı ikna eden gizemli güzel
Sıradaki Haber