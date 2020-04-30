30.04.2020 - 13:49 | | DHA
94 yaşındaki 2 kadın coronayı yendi!
Sakarya’nın Geyve ilçesinde corona virüs tedavilerinin ardından sağlığına kavuşan Safiye Aybar (94) ve Rabia Türkkan (94), alkışlarla taburcu edilip, kaldıkları huzurevine götürüldü.
Hendek ilçesindeki Melek Nişancı Huzurevi'nde yaşayan Safiye Aybar ile Rabia Türkkan'a, 11 Nisan'da corona virüs teşhisi konuldu. Geyve Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Aybar ve Türkkan, 18 gün sonra sağlığına kavuştu.
Zorlu bir sürecin ardından şifa bulan kadınlar, dün alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Safiye Aybar ve Rabia Türkkan ambulanslarla kaldıkları Hendek Melek Nişancı Huzurevi’ne götürüldü.