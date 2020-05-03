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03.05.2020 - 13:14 | | DHA

945 nüfuslu köy karantinaya alındı!

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı, 945 nüfuslu Kurugöl köyü, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

945 nüfuslu köy karantinaya alındı!

Acıgöl Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Acıgöl İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun corana virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Acıgöl ilçemize bağlı Kurugöl Köyü 03.05.2020 saat 00.00'dan itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izolasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.

Köylülerin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanacağı belirtildi.

 

 

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