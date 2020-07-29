963 yeni vaka, 15 can kaybı

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun verilerine göre dün 47 bin 412 test yapıldı, 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 hasta vefat etti, bin 92 kişi iyileşti. Toplam test sayısı 4 milyon 665 bin 383, vaka sayısı 227 bin 982, vefat sayısı 5 bin 645 olarak kayıtlara geçerken, yoğun bakımdakilerin sayısı bin 280, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 403, toplam iyileşen hasta sayısı ise 211 bin 561 oldu.



Sağlık Bakanı Farettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne (önceki gün) kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 gün sonra ilk kez 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var” ifadelerini kullandı.