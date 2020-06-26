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26.06.2020 - 17:51 | | DHA

9'uncu katın balkonundan düşen usta öldü

Niğde’de, 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki daire balkonunda çalışırken dengesini kaybedip, beton zemine düşen usta Durmuş Baykal, hayatını kaybetti.

9'uncu katın balkonundan düşen usta öldü

Niğde İnönü Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairede cam balkon çalışması yapan Durmuş Baykal,(33) dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan usta Baykal, sağlık görevlilerince ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Baykal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Durmuş Baykal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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