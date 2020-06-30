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30.06.2020 - 15:55 | | DHA

9'uncu kez alkollü yakalandı! Ehliyetine 50 yıl el konuldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, daha önce ehliyetine el konulmasına rağmen, 9'uncu kez alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan sürücü D.E.’nin ehliyetine, 50 yıl süreyle el konuldu.

9'uncu kez alkollü yakalandı! Ehliyetine 50 yıl el konuldu

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selimiye Mahallesi’nde, bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Yapılan kontrolde, sürücü D.E.’nin  (43) 3.26 promil alkollü olduğu belirlendi. 9’uncu kez alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullandığı saptanan D.E.'nin ehliyetine, 2070 yılına kadar el konuldu.

93 yaşına kadar araç kullanamayacak olan sürücüye ayrıca, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 6147 TL ceza uygulandı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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