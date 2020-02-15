A 101 15-21 Åžubat aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta neler var A 101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu...

A101 haftanÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ± aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸu yayÄ±mlandÄ±. BugÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde A 101 maÄŸazalarÄ±nda sÃ¼rekli olarak satÄ±ÅŸta olan Ã¼rÃ¼nler indirimli olarak satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor. Ev ekonomisini takip eden bireylerin yakÄ±ndan ilgilendiÄŸi A 101 indirimli Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta Ã‡ay'dan Åžeker'e birÃ§ok Ã¼rÃ¼n satÄ±ÅŸa sunuluyor. A 101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulan indirimli Ã¼rÃ¼nler arasÄ±nda piyasa fiyatlarÄ±nÄ±n altÄ±nda birÃ§ok Ã¼rÃ¼n yer alÄ±yor. Ä°ÅŸte A 101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...

Â

Â