A101'de hangi indirimli ürünler satışa çıkıyor? 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler yarın satışa sunulacak. Her Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerde her hafta olduğu gibi bu haftada ilgi çeken teknolojik ürünler yer almaya devam ediyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu haftanın en dikkat çekici ürünü olarak Honor 10 Lite 64 Gb Cep Telefonu yer alıyor. Uygun fiyatı ile katalogda dikkat çeken ürünler arasında yer alan Cep Telefonun İthalatçı garantili mi yoksa Türkiye garantili olarak mı satışa sunulacağına ilişkin henüz bir bigi yer almıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

A101 27 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!