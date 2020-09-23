MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
ABONE OL
23.09.2020 - 11:14 |

A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A 101 aktüel katalog yayınlandı. 24 Eylül 2020 Perşembe gününe ait aktüel katalogda sayfa sayfa ürünler ve fiyatları yer aldı. Bu hafta A 101 indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise alışveriş listesi hazırlamak için A 101 aktüel kataloğu incelemek istiyor.

A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Her hafta düzenli olarak yayınlanan A 101 aktüel katalog bu hafta da yoğun ilgi görmeye başladı. Yarından itibaren geçerli olacak indirimli ürünler ve fiyatları neler? İşte 24 Eylül 2020 A 101 aktüel katalog...

A 101 AKTÜEL KATALOG 24 EYLÜL

A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor
A 101 aktüel katalog 24 Eylül 2020 | A 101 çalışma saatleri, market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor









Bugün resmen başladı! HES kodu olmayan giremeyecekGelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaymakamlık farketti: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

Kaymakamlık farketti: Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Asgari ücretliye güzel haber! Maaşlara yansıyacak

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Avrupa koronavirüste ikinci dalgaya diz çöktü!

Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis!

Annesinin çarşafıyla kuyumcuyu soymak isteyen zanlıya 7,5 yıl hapis!

Sıradaki Haber