13.05.2020 - 16:19 |
A 101 aktüel katalog - A 101 14 Mayıs çalışma saatleri | Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
A 101 aktüel katalog yayınlandı. Bu hafta A 101 marketlerindeki indirim merak konusu oldu. Ev ihtiyaçlarını ve ya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin araştırdığı A 101 aktüel katalog sayfalarını haberimize ekledik. 14 Mayıs 2020 Perşembe günü alışveriş yapacak olan vatandaşlar, A 101 çalışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. Peki A 101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte A 101 hakkında merak edilenler ve indirim kataloğu...
Her hafta perşembe günleri düzenli olarak indirime giren A 101 market ürünleri belirlendi. A 101 marketlerinden alışveriş yapmayı planlayanlar, bu hafta hangi ürünler var, fiyatları ne kadar öğrenmek istiyor. A 101 aktüel katalog haberimizde yer alıyor. Çeşitli mutfak araç gereçleri, giyim, gıda, teknolojik aletler yine büyük indirimde...İşte 14 Mayıs 2020 Perşembe A 101 aktüel kataloğu...
A 101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A 101 marketleri sabah 09:00'da açılıyor. Akşam 21:00'da kapanıyor.
A 101 AKTÜEL KATALOG
Bakan Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştırHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir." dedi.