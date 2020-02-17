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17.02.2020 - 10:02 |

A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe

A 101 aktüel katalog yayınlandı. Bu hafta A 101 indirimlerinden yararlanmak isteyenler, A 101 aktüel katalog aramasına başladı. Her hafta A 101 Perşembe indirimlerinden yararlanmak isteyenler, bu hafta hangi ürünlerin indirime girdiğini merak ediyor. İşe A 101 aktüel katalog haberimizde...

A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe

Her hafa olduğu gibi bu hafta da market indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar, A 101 marketleri için de arayışa koyuldu. Hafta başında araştırma yapan ve ona göre bir karar vermek isteyenler, haftanın ilk gününde A 101 aktüel katalog 20 Şubat arayışında bulunuyor. İşte A 101 aktüel katalog haberimizde...

A 101 AKTÜEL KATALOG 20 ŞUBAT

A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe
A 101 aktüel katalog | A 101 - 20 Şubat Perşembe



Sucuk dönere büyük ilgi!Adana’da sucukların döner şişine geçirilip pişirilmesiyle yapılan ‘sucuk döner’ rağbet gören bir lezzet oldu. Sucuk döner satışı yapan Yusuf Ayaz, günde 200-250 adet sucuk döner sattığını söyledi.
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