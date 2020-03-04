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04.03.2020 - 11:01 |

A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri

A 101 aktüel katalog yayınlandı. A 101 marketlerinde bu hafta geçerli indirimli ürünler 5 Mart 2020 Perşembe günü geçerli olacak. Halk arasında hafta başından bu yana merak konusu olan ve A 101 aktüel katalog aranması ilgi görmeye devam ediyor. Peki bu hafta A 101' indirimlerinde neler var? İşte A 101 aktüel katalog...

A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri

Her hafta düzenli olarak Perşembe günü indirime giren A 101 aktüel ürünleri merak ediliyor. A 101 5 Mart aktüel kataloğunda hangi ürünler var, fiyatları ne kadar? Hem ev hem de kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz A 101 aktüel katalog sayfaları haberimizde...

A 101 AKTÜEL KATALOG (5 MART 2020 PERŞEMBE)

A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri
A 101 aktüel katalog | A 101 - 5 Mart Perşembe indirimleri










Göçmen çocuklardan "sınırları açın" çağrısıEdirne'ye gelen düzensiz göçmenlerin sınırdaki bekleyişi sürerken, Meriç Nehri'nin kıyısındaki Doyran köyünde göçmen çocuklar, Türkçe, İngilizce ve Arapça "sınırları açın" yazılı pankart açarak gösteri yaptı.
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