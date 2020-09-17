17.09.2020 - 07:27 |
A 101 aktüel katalog bugün | A 101 çalışma saatleri kaç? (17 Eylül 2020)
A 101 aktüel katalog yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da merak konusu olan indirimli ürünler ve fiyatları için arayış başladı. Bugün alışveriş yapmak isteyenler A 101 aktüel kataloğu araştırdıktan sonra A 101 açlışma saatleri hakkında da bilgi almak istiyor. Peki A 101 saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 17 Eylül A 101 aktüel katalof ve çalışma saatleri...
Her perşembe büyük indirime giren A 101 mağazaları, birçok üründe indirim sağlıyor. Teknoloji aletleri, mutfak araç gereçleri, giyim ve gıdanın yer aldığı aktüel kataloğu haberimizde derledik. İşte 17 Eylül 2020 Perşembe gününe ait A 101 aktüel katalog ve A 101 marketlerinin çalışma saatleri...
A 101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A 101 marketleri 09:00'da açılıyor, 21:00'da kapanıyor.
A 101 AKTÜEL KATALOG 17 EYLÜL
İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.