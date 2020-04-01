01.04.2020 - 10:04 |
A 101 aktüel katalog yayınlandı! A 101 2 Nisan Perşembe indirimi
A 101 aktüel katalog yayınlandı. A 101 2 Nisan Perşembe gününe ait ürün ve fiyatlarını katalogda sundu. Peki A 101 bu hafta indirimleri neler? A 101'den alışveriş yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı A 101 aktüel katalog haberimizde...
Hem ev hem de kişisel ihtiyaçları karşılamada yardımcı olan A 101 marketlerinde bu haftanın indirimli ürünleri belirlendi. A 101 aktüel katalog için arayışa koyulanlar, bu haftaki indirimler hakkında bilgi almak istiyor. Teknolojik ürünler, mutfak eşyaları, kişisel bakım ürünleri, gıda, giyim kategorilerinde indirim yapan A 101 marketleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük ilgi görüyor. İşte A 101 indirimli ürünleri ve fiyat aralığı...
A 101 AKTÜEL KATALOG 2 NİSAN PERŞEMBE
İstanbul'un göbeğinde tehlikeli yolculuk kameradaMecidiyeköy’de kasksız ve plakasız bir motosiklet sürücüsü çocuklarını yan sepete bindirip hiçbir tedbir almadan trafikte seyretti. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk kameralara yansırken, çocuklardan biri ise düşme tehlikesi geçirdi.