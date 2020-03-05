A 101 aktüel katalog ürünleri ve fiyatları! (5 Mart 2020)

A 101 aktüel katalog sayfaları her hafta olduğu gibi bu hafta da yoğun ilgiyle karşılaşıyor. A 101 aktüel kataloğunda ürün çeşitliliği oldukça geniş boyutta. A 101 marketlerinde her hafta Perşembe günü indirime giren ürünler arasında büyük teknolojik aletlerin olmasıyla birlikte küçük ev eşyaları da satışa sunuluyor. Aynı zamanda gıda ve giyimde de geçerli olan indirimler, vatandaşlaırn ilgisini çekmeyi başarıyor. Bugün içerisinde A 101 aktüel katalog ürünlerinden yararlanmak isteyenler için A 101 aktüel katalog sayfalarını haberimizin içeriğinden inceleyebilir, ürünler ve fiyatlar hakkında fikir sahibi olarak alışverişinizi yönlendirebilirsiniz.

A 101 AKTÜEL KATALOG 5 MART

A 101 HAKKINDA

A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’İndirim Marketi” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

2019’u 9.000 market ile kapatan A101, sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye’nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye’de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200’den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600’ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya’nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

2015-2016-2017-2018 yıllarında:

Türkiye’nin en çok istihdam yaratan şirketi

Türkiye’nin en çok kadın çalıştıran şirketi

Türkiye’nin en çok engelli çalıştıran şirketi

olmuştur.

%99 hane penetrasyonu ile günde 4 milyon, ayda 130 milyondan fazla fiş kesmektedir.