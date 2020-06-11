11.06.2020 - 08:59 |
A 101 aktüel ürünleri bugün satışta! A 101 katalog 11 Haziran 2020
A 101 aktüel katalog merakla araştırılıyor. Bugün geçerli olacak indirimli ürünler satışa çıkıyor. Vatandaşlar ise indirimli ürünlerin neler olduğunu ve fiyatlarının ne kadar olduğunu A 101 aktüel katalog üzerinden öğrenmek istiyor. İşte bugün alışveriş yapmak için hazırlanan vatandaşlar için indirim kataloğu haberimizde...
11 Haziran 2020 Perşembe gününe ait A 101 aktüel katloğu haberimizde derledik. Ev ihtiyaçları ve ya kişisel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, A 101 aktüel katalog sayfalarını inceleyebilir. İster teknolojik aletletlere isterseniz mutfak eşyalarına, giyime, gıdaya kadar olan ürün çeşitliliği herkese hitap ediyor. İşte A 101 marketlerinde bu hafta geçerli olan indirim kataloğu...
A 101 AKTÜEL KATALOG 11 HAZİRAN 2020
Son Dakika - İstanbul Esenler'de bir börekçi dükkanına silahlı saldırı düzenlendiSon dakika haberine göre Esenler'de börek dükkanı işleten bir kişi sabah 6:30 sularında uğradığı silahlı saldırı sonucunda bacağından yaralandı. Saldırganın ise olay yerinden koşarak uzaklaştığı iddia edildi.