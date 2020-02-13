A 101 mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? 2020 A 101 çalışma saatleri

A 101 mağazalarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri A 101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Teknolojik ürünlerden mutfak araç gereçlerine ve dönemsel ihtiyaçlara kadar birçok indirimli ürünün yer aldığı aktüel ürünler kataloğundaki ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar A101 çalışma saatlerini arama motoru üzerinden sorgulamaya devam ediyor. İşte A101 mağazalarının çalışma saatleri...

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ - A101 KAÇA KADAR AÇIK?

Türkiye'nin 81 ilinde 914 ilçesinde 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 3,5 milyon ziyaretçi ağırlayan A101 indirimli ürünleri ile vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

A101 marketleri hafta içi her gün 09.00'da açılıyor ve 21.00'e kadar hizmet veriyor. Bazı bölgelerde cuma namazı vaktinde kapalı oluyor