11.06.2020 - 09:54 |
11 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 mağazaları saat kaçta açılıyor?
A101 tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğu her hafta Perşembe günleri mağazalarda satışa sunuluyor. Sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan yayımlanan aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar A101 kataloğunu incelemeye devam ediyor. Bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde Televizyon, Beyaz Eşya, Telefon, Kulaklık çeşitleri, yaz aylarının gelmesi ile birlikte, Deniz, havuz vepiknik için farklı ürün seçenekleri yer alıyor. Peki A101 mağazaları saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
Perakende sektöründe hizmet veren markertlerden biri olan A101 mağazalarında her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile onlarca farklı ürün mağazalarda satışa sunuluyor. Her hafta benzer ürünlerin satışa çıkarıldığı A101 mağazalarında dönemsel ve mevsimsel ihtiyaçlara da yer veriliyor. Beyaz Eşya'nın yanı sıra Televizyon seçenekleri, Telefon, Kulaklık Çeşitleri, Güneş Kremi, Yağı için farklı marka seçenekleri, Prima Bebek Bezi çeşitleri farklı birçok ürün seçeneğide bugün A101 mağazalarında satışa sunuluyor
A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Gurbetçiler Kapıkule'den giriş yapıyor!Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için ana vatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, corona virüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.