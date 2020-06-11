11 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? A101 mağazaları saat kaçta açılıyor?

Perakende sektöründe hizmet veren markertlerden biri olan A101 mağazalarında her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile onlarca farklı ürün mağazalarda satışa sunuluyor. Her hafta benzer ürünlerin satışa çıkarıldığı A101 mağazalarında dönemsel ve mevsimsel ihtiyaçlara da yer veriliyor. Beyaz Eşya'nın yanı sıra Televizyon seçenekleri, Telefon, Kulaklık Çeşitleri, Güneş Kremi, Yağı için farklı marka seçenekleri, Prima Bebek Bezi çeşitleri farklı birçok ürün seçeneğide bugün A101 mağazalarında satışa sunuluyor

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıp akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU