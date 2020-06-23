A101 25 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor

A101 aktüel ürünler listesi yayımlandı. Her hafta Perşembe günleri mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünler listesinde yer alan ürünler araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesinden satın almak isteyen vatandaşlar aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri araştırmaya devam ediyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimli ürünler yer alıyor? İşte A101 mağazalarında Perşembe günü satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

A101 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU