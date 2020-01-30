A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 30 Ocak Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler listesinde A101'in değişilmezleri arasında yer alan Televizyon, ve Telefon yine liste başında yer alıyor. Çelik Tencere Setinden Ahşap Banyo dolabına, duş başlığından çamaşır sepetine kadar evin birçok ihtiyacını içerisinde bulunduran A101 aktüel ürünler listesinde 15 tatilin sona erecek olması nedeniyle öğrencilerin yakından ilgileneceği Defter, Kalem, Kalemlik ve Renkli Fotokopi Kağıdı gibi ürünler yer alıyor.

A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101 mağazaları 09:00'da başlayıp akşam 21:00'a kadar hizmet veriyor.