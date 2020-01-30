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30.01.2020 - 08:29 |

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Türkiye'nin 81 ilinde yer alan A101 mağazalarında her perşembe günü satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta onlarca indirimli yeni ürün yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Televizyon, Telefon, Çelik Tencere Seti'nin yanı sıra indirimli gıda ürünleri de yer alıyor. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesi...

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var? | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 30 Ocak Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunulan aktüel ürünler listesinde A101'in değişilmezleri arasında yer alan Televizyon, ve Telefon yine liste başında yer alıyor. Çelik Tencere Setinden Ahşap Banyo dolabına, duş başlığından çamaşır sepetine kadar evin birçok ihtiyacını içerisinde bulunduran A101 aktüel ürünler listesinde 15 tatilin sona erecek olması nedeniyle öğrencilerin yakından ilgileneceği Defter, Kalem, Kalemlik ve Renkli Fotokopi Kağıdı gibi ürünler yer alıyor.

A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

A101 mağazaları 09:00'da başlayıp akşam 21:00'a kadar hizmet veriyor. 

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var | 30 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu

 

 

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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