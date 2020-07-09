A101 9 Temmuz 'Aldın Aldın' kataloğunda bu hafta neler var? A101 mağazaları saat kaçta açılıyor?

A101 mağazalarında bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Her hafta yayımlanan katalogda yer alan ürün seçeneklerinden satın almak isteyen vatandaşlar bir hafta boyunca yayımlanan kataloğu inceleme fırsatı buldu. Bugün itibariyle katalogda yer alan ürünler mağaza raflarında yerini aldı. Bu hafta satışa sunulan ürünler arasında Hı-Level TV, Piranha Kablosuz Hoparlör, Bluetooth Kulaklık Kamera, Aksiyon Kamerası, Derin Dondurucu, Waffle Makinesi, Tost Makinesi, Kiwi Şarjlı Su Pompası gibi birçok ürün seçeneği yer alıyor. İşte A101 mağazalarında bugün satışa sunulan indirimli ürünler...

A101 SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:00'e kadar hizmet vermeye devam ediyor. Haftanın 7 günü boyunca A101 hizmet vermeye devam ediyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU