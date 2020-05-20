20.05.2020 - 12:57 |
A101 aktüel katalog - A 101 21 Mayıs Perşembe çalışma saatleri
A 101 aktüel katalog yayınlandı. A 101 marketleri 21 Mayıs Perşembe indirimlerini ve fiyatlarını duyurdu. Yarın geçerli olacak ürünler, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki A 101 aktüel katalogda neler var? Bu hafta A 101'den alışveriş yapmayı düşünenler için A 101 21 Mayıs aktüel kataloğa haberimizde yer verdik. İşte sayfa sayfa A 101 aktüel katalog...
Her hafta düzenli olarak Perşembe günleri indirime giren A 101 marketleri bu haftaki indirim kataloğunu da paylaştı. Herkesin yararlanabildiği A 101 aktüel katalog ürünleri neler, fiyatları ne kadar? Hem ev hem de kişisel ihtiyaçların bulunduğu A 101 aktüel katalog ürünlerindeki çeşitlilik ve fiyat aralığı haberimizde yer alıyor. Peki A 101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
A 101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 marketleri sabah 09:00 , akşam 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
A 101 AKTÜEL KATALOG 21 MAYIS
Çay üreticileri memleketlerine gelmeye başladıDoğu Karadeniz Bölgesi’nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay üreticileri, sabah saatlerinden itibaren memleketlerine gelmeye başladı. 3 günde yaklaşık 50 bin kişinin gireceği bölgede, üst düzey güvenlik ve sağlık önlemleri uygulanıyor.