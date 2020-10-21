21.10.2020 - 23:28 |
A101 aktüel kataloğunda yer alan ürünler yarın sabah satışta! A101 22 Ekim aktüel ürünler kataloğu...
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri satışa sunulan 'Aldın Aldın' aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Televizyon, Buzdolabı, Çamaşır ve Bulaşık Makinesi, Toz Torbalı Süpürge, Ütü, Saç Kurutma Makinesi, Çelik Su Isıtıcı, Çay Makinesi, Düdüklü Tencere Seti, 5 Raflı Kitaplık, Valiz Çeşitleri, Tekstil Ürünleri, Sleepy Bez çeşitleri Bulaşık Makinesi Tableti, Dondurulmuş Dana Kontrafile, Antrikot, ve Bonfile gibi birçok ürün satışa sunulacak. İşte A101 indirimli ürünler kataloğu...
A101 kataloğunda bu hafta indirimde olan ürünler ev ekomonisini düşünen ev hanımları tarafından yakından takip ediliyor. A101 kataloğunda her hafta satışa sunulan indirimli ürünler arasında Buzdolabı, Çamaşır Makinesi, TV gibi elektronik ürünlerin yanı sıra mutfakta ve evde kullanılan küçük ev aletleri, gıda ürünleri gibi birçok ürün seçeneği mağazalarda satışa sunulacak. İşte 22 Ekim A101 kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...
A101 22 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU