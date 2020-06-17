A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 18 Haziran A101 saat kaçta açılıyor, indirimli ürünler listesinde hangi ürünler yer alıyor?

A101 mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her hafta A101 tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler mağazalarda satışa çıkıyor. Mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar kataloğu inceleyip ihtiyacı olan ürünleri satın almak istiyor. Peki A101 mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte 18 Haziran A101 mağazalarında satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...

A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?

A101 mağazaları saat 09:00'da açılıp 21:00'de kapanıyor

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU