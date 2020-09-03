03.09.2020 - 09:34 |
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var? A101 saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günü satışa sunulan 'Aldın Aldın' aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından incelenmeye devam ediyor. Sürekli olarak mağazalarda satışta olmayan aktüel ürünler kataloğu aracılığı ile satışa sunulan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar A101 mağazaları saat kaçta açılıyor sorusuna da yanıt aramayı sürdürüyor. Peki A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Mağazalarda satışa sunulan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların çalışma satlerini merak ediyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulacak olan ürünler arasında Televizyon, Cep Telefonu, Çamaşır Makinesi, Dikiş Makinesi, Şarjlı Epilatör, El Blender Seti, Midi Fırın, Klavye, Kulaklık, Oyun Kolu, Fantom Süpürge, 4 Kişilik Ahşap Katlanabilir Masa, Çocuk oyuncakları, Trambolin ve spor aletleri gibi ürünler mağazalarda satışa sunuluyor.
A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları 09:00'da açılıyor 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Küfür yüzünden başlayan kavgada tekme ve tokatlar havada uçuştuErzincan’da iki grup arasında küfür yüzünden çıkan tekme tokatlı kamera kameraya yansıdı.Erzincan kent merkezinde akşam saatlerinde iki gurup arasında başlayan tartışma küfür edilmesi üzerine tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların savrulduğu kavga anı kameraya an be an yansıdı.