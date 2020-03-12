12.03.2020 - 09:03 |
A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 12 Mart A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu bugün mağazalarında satışa çıkıyor. Her hafta Perşembe günleri sürekli olarak A101 mağazalarında satışta olmayan indirimli ürünler satışa sunuluyor. Bu haftanın en dikkat çekici ürünleri arasında Televizyon, Samsung A10 Cep Telefonu, Çatal bıçak setleri yer alıyor. Ev ekonomisini düşünen hanımları yakından ilgilendiren A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünleri sizler için derledik.
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta yayımlanan ve sürekli olarak A101 mağazalarında satışta olmayan indirimli ürünler yayımlanan aktüel ürünler kataloğu aracılığıyla satışa sunuluyor. A101 mağazalarında bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesin Çatal Bıçak takımlarının yanı sıra Cep Telefonu, Araç içi araç ve gereçler, Cam ve Plastik ürünler, Mini Fırın ve Ütü gibi indirimli ürünler yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulan indirimli ürünler listesi...