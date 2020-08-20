A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bugÃ¼n hangi indirimli Ã¼rÃ¼nler var A101 maÄŸazalarÄ± saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor/kapanÄ±yor

A101 maÄŸazalarÄ±nda bugÃ¼n onlarca indirimli Ã¼rÃ¼n maÄŸazalarda satÄ±ÅŸa sunuluyor. MaÄŸazalarda satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesinde bu hafta okul araÃ§ gereÃ§leri maÄŸazalarda satÄ±ÅŸa sunuldu. Boyama setlerinden kalemlere, keÃ§eli kalemlerden tÃ¼kenmez kalemlere kadar onlarca farklÄ± Ã¼rÃ¼n seÃ§eneÄŸi yer alÄ±yor. Defter, Dosya, Maket BÄ±Ã§aÄŸÄ±, Ã‡anta gibi okula dÃ¶nÃ¼ÅŸ iÃ§in onlarca indirimli Ã¼rÃ¼n seÃ§eneÄŸi maÄŸazalarda bugÃ¼n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor.

TÃ¼m bu Ã¼rÃ¼nlerin yanÄ± sÄ±ra hemen hemen her hafta satÄ±ÅŸa sunulan TV, Cep Telefonu, BuzdolabÄ±, Overlok Makinesi, Tost Makinesi, Mutfak araÃ§ gereÃ§leri gibi Ã¼rÃ¼nler maÄŸazalarda bugÃ¼n satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.

A101 MAÄžAZALARI SAAT KAÃ‡TA AÃ‡ILIYOR/KAPANIYOR?

A101 maÄŸazalarÄ± sabajh saat 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor akÅŸam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.

A101 20 AÄžUSTOS AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU

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