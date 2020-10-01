A101'de bu hafta hangi ürünler var? 1 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi indirimli ürünler var sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ev ekonomisini düşünen ev hanımları tarafından araştırma konusu olmaya devam eden A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca indirim seçeneği yer alıyor. Peki A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler var? İşte indirimli ürünler listesinde yer alan ürünler...
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günü satışa sunulmak üzere yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yine onlarca farklı seçenek yer alıyor. Her evin ihtiyacı olan TV, kişisel ihtiyaçlar arasında yer alan Cep Telefonu, Harici Hard Disk, Powerbank, Mutfak araç gereçleri, Oyuncak çeşitleri, Buzdolabı, Fırın, Dik Süpürge, Overlok Makinesi, Mikrodalga Fırın, Çok amaçlı dolap, 4 Basamaklı Merdiven, Kedi Maması, Tekstil ürünleri, Pamuklu Bebek Battaniyesi, Pamuklu TV Battaniyesi, Alez, Çift Kişilik Yorgan, Ütü kılıfı, Prima Bebek bezi çeşitleri Mop, ve birçok gıda ürünü bugün satışa çıkıyor.
A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları sabah saat 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU