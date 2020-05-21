A101'de bugün hangi indirimli ürünler var? 21 Mayıs A101 kataloğunda yer alan ürünler raflarda yerini aldı

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta Perşembe günleri A101 mağazalarında satışa sunulan indirimli ürünler listesinde bu hafta yine onlarca indirimli ürün seçeneği yer alıyor. Elektronik, ve Teknolojik cihazların yanı sıra bahçe ürünler, Çocuk oyuncakları, Valiz, Ayakkabı Dolabı, Mutfak araç gereçleri gibi onlarca indirimli ürün A101 mağazalarında bugün satışa sunuluyor. Ramazan Bayramına özel bayram şekeri çeşitleri ve daha birçok ev ihtiyacı olan ürün bugün A101 mağazalarında yerini alıyor. İşte 21 Mayıs A101 indirimli ürünler kataloğu...