12.11.2020 - 08:34 |
A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışta! Bugün A101'de hangi indirimli ürünler var?
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda yer alan onlarca ürün mağazalarda satışa sunuluyor. Mağazalarda satışa sunulan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerde satın almak isteyen hala kataloğu inceleme fırsatı bulamayan vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Bugün A101 mağazalarında satışa sunulan ürünler arasında TV, Kulaklık, Klavye-Mouse Seti, Çamaşır Makinesi, Termosifon, Mikrodalga Fırın,Süpürge, Cam ürünler, Düdüklü Tencere, Plastik ürünler gibi onlarca ürün seçeneği mağazalarda satışa çıkıyor. İşte A101 12 Kasım aktüel kataloğu...
A101 mağazalarında her hafta satışa sunulan indirimli ürünler kataloğunda bu hafta yine onlarca ürün seçeneği yer almaya devam ediyor. A101 kataloğunda sürekli olarak yer alan TV, Çamaşır Makinesi gibi ürünler bu haftada katalogda yer alıyor ve satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra ev hanımlarının özellikle takip ettiği Mutfak araç gereçleri arasında yer alan Cam ürünler, Plastik araç gereçlerde bugün mağazalarda satışa sunulacak. İşte A101 mağazalarında satışa sunulan ürünler...
A101 12 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Çin aşısı uygulanan iki sağlık çalışanında antikor oluştuTürkiye’de yürütülen Çin aşısının faz 3 çalışması, sağlık çalışanları üzerinde devam ediyor. Ülke genelinde 700, Diyarbakır merkezde de 80'e yakın sağlık çalışanı gönüllü olarak aşılandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, Diyarbakır'da aşı yaptıran iki sağlık çalışının antikor sonuçlarının pozitif çıktığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir olay, aşıların yüzde 85-90 aralığında etkinliği var, pandeminin de 2020 ile birlikte artık sonuna geldik diyebiliriz" dedi.