A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataoÄŸunda yer alan Ã¼rÃ¼nler satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor! A101 saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor/kapanÄ±yor?

24.09.2020 - 00:47 |
A101 aktüel ürünler kataoÄŸunda yer alan ürünler satÄ±ÅŸa çÄ±kÄ±yor! A101 saat kaçta açÄ±lÄ±yor/kapanÄ±yor?
Her hafta PerÅŸembe gÃ¼nleri yayÄ±mlanan aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸundaki Ã¼rÃ¼nler A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor. Ev ekonomisini dÃ¼ÅŸÃ¼nen ev hanÄ±mlarÄ± tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip edilen A101 aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda bu hafta TV, Cep Telefonu, AkÄ±llÄ± Bileklik, BulaÅŸÄ±k Makinesi, Termosifon, KulaklÄ±k Ã§eÅŸitleri, Powerbank, AÄŸ GeniÅŸletici gibi birÃ§ok Ã¼rÃ¼n sabah saatlerinden itibaren raflardaki yerini alacak. Peki A101 saat kaÃ§ta aÃ§Ä±lÄ±yor/kapanÄ±yor?
A101 maÄŸazalarÄ±nda bugÃ¼n satÄ±ÅŸa sunulacak olan indirimli Ã¼rÃ¼nlerden satÄ±n almak isteyen vatandaÅŸlar araÅŸtÄ±rmalarÄ±na devam ediyor. AldÄ±n AldÄ±n aktÃ¼el Ã¼rÃ¼nler kataloÄŸunda artÄ±k olmazsa olmazlar arasÄ±nda yer alan TV'ler beyaz eÅŸya ve Cep Telefponu gibi Ã¼rÃ¼nler her hafta maÄŸazalarda satÄ±ÅŸa sunuluyor. Bu Ã¼rÃ¼nlerin yanÄ± sÄ±ra mutfak araÃ§ gereÃ§leri, Tekstil Ã¼rÃ¼nleri gibi birÃ§ok Ã¼rÃ¼n seÃ§eneÄŸi maÄŸazalarda yerini alacak. Ä°ÅŸte A101 maÄŸazalarÄ±nda satÄ±ÅŸa sunulan indirimli Ã¼rÃ¼nler listesi...
A101 MAÄžAZALARI SAAT KAÃ‡TA AÃ‡ILIYOR/KPANAIYOR?
A101 maÄŸazalarÄ± sabah saat 09:00'da aÃ§Ä±lÄ±yor akÅŸam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 24 EYLÃœL AKTÃœEL ÃœRÃœNLER KATALOÄžU
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Gerga Antik Kenti'nde ilk kazma vurulduAydÄ±n'Ä±n Çine ilçesindeki 2 bin 600 yÄ±llÄ±k tarihi Gerga Antik Kenti'nde protokolünde katÄ±lÄ±mÄ± ile kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ilk kazma vuruldu. Kariada ve Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapÄ±nak, çeÅŸmeler, yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ kayadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ heykeller ve içinde bulunan yaÅŸam merkezinin gün yüzüne çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor.