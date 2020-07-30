A101 'Aldın Aldın' aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? A101 mağazaları saat kaçta açılıyor kapanıyor?
A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bugün mağazalarda satışa sunuluyor. Bayram alışverişini son güne bırakan bugün evindeki ihtiyaçları giderecek olan binlerce vatandaş aynı zamanda A101 'Aldın Aldın' kataloğunda yer alan ürünleri de incelemeye devam ediyor. Kurbanlık satışının dahi gerçekleştirildiği A101 mağazalarında bu hafta yine onlarca ürün seçeneği mağazalarda yer alıyor ve bugün satışa sunuluyor. Peki A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri mağazalarda satışa sunulan A101 indirimli ürünler kataloğunda bu hafta yineınlarca farklı ürün seçeneği mağazalarda satışa sunulacak. Bugün mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında TV, Cep Telefonu, Yatarlı 3 Kişilik Salıncak, Askılı Salıncak, Metal Oturma Grubu, Flavel Çamaşır Makinesi, SEG Çamaşır Makinesi, Ayaklı Vantilatör, Türk Kahvesi Makinesi, Akıllı Bileklik, Nostaljik Radyo gibi onlarca farklı ürün seçeneği mağazalarda bugün satışa sunuldu. İşte A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler...
A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları sabah 09:00'da açılıyor. Saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 30 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU