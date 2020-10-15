15.10.2020 - 07:54 |
A101 mağazaları saat kaçta açılıyor? A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu...
A101 mağazalarında her hafta Perşembe günleri satışa sunulan 'Aldın Aldın' aktüel ürünler kataloğunda her hafta olduğu gibi bu haftada onlarca indirimli ürün seçeneği yer alıyor. A101 mağazalarında bu hafta TV'den Tablete, Cep Telefonundan Bilgisayar donanım ürünleri olan Klavye, Mouse gibi ürün seçenekleri yer alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleme fırsatı bulan ve aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürün veya ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar mağazaların açılış saatlerini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar...
A101 mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu merak içerisinde araştırılmaya devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri mağazalarda satışa çıkarılan onlarca indirimli ürün arasında ihtiyacı olan bir veya birkaç ürünü satın almak isteyen vatandaşlar kendilerine en yakın A101 mağazalarının açılış saatini araştırıyor. A101 mağazalarında bu hafta Arzum Midi Fırın, Buharllı Pişirici, Blender Seti, Dikey Süpürge, Otomatik Cımbız, Bebek Ürünleri yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 MAĞAZALARI SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR?
A101 mağazaları her gün sabah 09:00'da açılıyor akşam saat 21:30'a kadar hizmet vermeye devam ediyor.
A101 15 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kaldırımda can pazarı! Kaçmaya fırsat bile bulamadıİstanbul Bağcılar'da iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Park halindeki araç, çarpmanın etkisiyle kaldırımda bekleyen gençlerin üzerine savruldu. Gençlerin ölümden döndüğü kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.