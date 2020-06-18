18.06.2020 - 09:29 |
A101'de bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor? 18 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 tarafından yayımlanan aktüel ürünler katalğu her hafta Perşembe günleri mağazalarda satışa sunuluyor. A101 indirimli ürünler kataloğunda yer alan ve bugün satışa çıkacak olan ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Yaz ayının gelmesi ve sahillerde ve piknik alanlarında insanların daha fazla vakit geçirmesi ile birlikte A101'de kamp ve piknik severlerin aradığı ürünleri kataloğuna taşıdı ve bugün satışa sunuyor. Peki A101 mağazalarında bu hafta hangi indirimli ürünler yer alıyor?
A101 mağazalarında bu hafta satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde yer alan ürünler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bugün mağazalarda satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesinde Teknolojik cihazların yanı sıra mutfakta ev hanımlarının işini kolaylaştıracak ev aletleri, Gençler için vazgeçilmezler arasında yer alan kulaklıklar ve birçok ürün seçeneği bugün A101 aktüel ürünler kataloğu ile mağazalarda satışa sunuluyor. İşte mağazalarda bugün satışa sunulacak olan indirimli ürünler listesi...
A101 18 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU