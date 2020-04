ABD duvara tosladı

7 Mart’ta şiddetli baş ağrısı çeken Arzu Ertaş’ın ateşi aniden 39.5 dereceye yükseldi. Ertaş, halsizlik, şiddetli ağrılar ve yarı baygın haldeyken paniklemiş vaziyetteki eşi de ertesi gün aynı belirtilerle yatakta kıpırdayamaz duruma geldi. New York’taki mutfak malzemeleri satan Ertaş çifti, evden çıkıp hastaneye gidemeyecek durumdaydı ve virüsün bulaşma riskine karşı kimseden yardım talep edemiyorlardı. Telefonla ulaşabildikleri Türk dostları çiftin imdadına koşup, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşıladılar. Bir hafta boyunca evlerinde kıvranan Ertaş çiftinin bundan sonraki süreçte yaşadıkları ise ABD’de yaşanan durumun özeti niteliğinde. Arzu Ertaş, yaşanan süreci Milliyet’e şöyle aktardı:

“ABD’ye gelen Zülfü Livaneli’nin etkinliklerine katıldık. Etkinliklere katılan gruptan 14, 15 kişi sonradan Kovid-19 oldu. Aralarında tanınmış bir gazeteci de vardı. İlk semptomlar 7 Mart’ta ortaya çıktı. Eşim, benden bir gün sonra hastalandı. Neyse ki arkadaşlarımız ihtiyaçlarımızı kapımıza kadar getirip bırakıyordu. İletişime geçtiğimiz doktorumuzun bölge kliniğini arayıp yardım istememizi söyledi. Kliniği aradığımızda, sağlık merkezine kendi imkanlarımızla gelmemizi söylediler. Kliniğe gittiğimizde ikinci sürpriz ile karşılaştık. Kovid-19 testi olmadığından influenza testi yapıldı ve bu test negatif çıktı. Klinikteki doktorlar tartıştık. Katıldığımız etkinlikten söz edip, diğer insanların Kovid-19 kaptıklarını dile getirdik. Baskılarımız sonucu test yapıldı ve evden kesinlikle çıkmamamız söylendi. Ateşimizin 39 derece üzerine çıkarsa gelin dediler.”

Test sonucu 7 günde çıktı

“13 Mart günü yapılan testin sonuçlarını ancak 20 Mart’ta öğrenebildik. Sonuçlarımız pozitifti. Test sonuçları geldiğinde iki haftalık karantina süremizi doldurmuş, öksürük ve halsizlik dışında şikayetimiz kalmamıştı. Klinikteki ABD’li doktor telefon ederek iki hafta daha karantinada kalmamızı söyleyince üçüncü sürprizi yaşadık. 7 Nisan’da bir aylık karantina süremiz dolmuş olacak. Bu süreçte klinikteki doktor sadece ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaç reçete ederek, bizi evimize uğurladı. Bize asıl yardımı dokunan kişisel doktorumuz ve arkadaşlarımızın uyarıları oldu. Müşahede altına alınmadığımız gibi, yeterli ilgiyi de göremedik. Bünyemiz güçlü olmasa belki şu an sizinle konuşamıyor olacaktık. New York’ta birçok insanın test yaptıramadığını, test kiti bulmakta güçlük yaşandığını biliyoruz. ABD’liler bir hafta öncesine kadar ‘Bize bir şey olmaz’ rahatlığı içinde davranıyordu. İnsanların mobil olarak sürekli seyahat etmeleri salgını her yere bulaştırdı. ABD’de test ve tedaviye para ödenmiyor ancak yeterli test kiti ve personel yok. Almanya dışında tüm batı salgında duvara tosladı.”

‘Sağlık sistemi çökmüş durumda’

ABD’de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğuna işaret eden Arzu Ertaş, “Bizi muayene eden kadın doktor büyük panik içindeydi. Hiçbir önlem almadan, maskesiz yanımıza gelmişti. Türkiye ABD’ye göre kısıtlı imkanlarıyla daha iyi mücadele veriyor” dedi.