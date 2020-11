ABD seçim sonuçları canlı takip, seçimi kim kazandı, kim önde? Son dakika eyalet delege sayıları kaç, yeni ABD başkanı kim oldu?

ABD seçimi kim kazandı? sorusunun cevabı gündemde araştırılıyor. Dünyada ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Donald Trump ve Joe Biden'in kazandığı eyaletlerle ilgili detaylar gelmeye başladı. Delege sayısı ve ABD seçim sonuçları merak konusu. İşte canlı ABD seçim sonuçları...Peki Amerika yeni başkanı kim oldu?

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI...

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da izleyen Donald Trump'ın kazandığı eyaletlerin listesi şöyle:

Louisiana, Arkansas, Güney Carolina, Tennessee, Missouri, Oklahoma, Mississipi, Alabama, Indiana, Kentucky, West Virgina, Güney Dakota, Kuzey Dakota, Wyoming, Louisiana ve Nebraska.

Biden ise, New York, Colorado, New Mexico, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maryland, Virginia, Washington D.C, Delaware, Massachusetts, Maine, Rhode Island ve Vermont gibi eyaletlerde zafer kazandı.

DAKİKA DAKİKA ABD SEÇİM SONUÇLARI

07.08 : Trump 29 delegeli Florida'yı ve 6 delegeli Utah'ı kazandı.

07.01 : Biden 7 delegeli Oregon, 12 delegeli Washington ve 55 delegeli California'yı, Trump da 4 delegeli Idaho'yu kazandı

6.43 : Bahis piyasasındaki oranlar, Başkan Donald Trump'ın lehine döndü.

06.37 : Trump 10 delegeli Missouri'yi, Biden 4 delegeli New Hampshire'ı kazandı.

06.30 : AFP, Demokratlar'ın bir kez daha Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağladığını duyurdu.

06.15 : AP'nin duyurduğu resmi olmayan sonuçlara göre Trump 103, Demokrat aday Joe Biden 122 delegeye ulaştı.

06.06 : BBC'nin tahminlerine göre an itibariyle Biden'ın 89, Trump'ın 72 delegesi var.

05.55 : Trump 6 delegeli Kansas'ı kazandı.

05.50 : BBC'den Anthony Zurcher seçime ilişkin şu yorumlarda bulundu:

"Donald Trump'ın hesaplarının tutması için hem Ohio'ya hem Kuzey Carolina'ya ihtiyacı var ancak Biden ikisinde de önde götürüyor. Ancak Demokratlar bu farka güvenmemeli. Tahmin edildiği gibi, erken oylar ibreyi Biden’a çevirirken, sandığa gidilip verilen oylarda Trump’ın üstünlüğü var.

Sandığa gidilerek verilen oylar sayıldıkça başkan da yavaş yavaş farkı kapatacak.

Trump şu anda Virginia’da önde görünüyor ancak Cumhuriyetçiler her zaman önde başlar, ta ki Demokratlar yetişene kadar.

Görünüş aldatıcı olabilir."

05.33 : Trump'ın seçim ekibi Georgia, Michigan ve Wisconsin eyaletleriyle ilgili endişeli olduklarını ancak Florida konusunda daha iyi hissettiklerini söyledi.