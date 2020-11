ABD seçim sonuçları canlı takip ekranı, son dakika kim kazandı? 2020 Amerika eyalet delege sayılar kaç ve yeni başkan kim oldu?

ABD seçimi kim kazandı? sorusunun cevabı gündemde büyük bir merakla araştırılıyor. Dünyada ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Donald Trump ve Joe Biden'in kazandığı eyaletlerle ilgili detaylar gelmeye başladı. Delege sayısı ve ABD seçim sonuçları merak konusu. İşte 2020 canlı ABD seçim sonuçları...Peki Amerika yeni başkanı kim oldu?

ABD SEÇİM SONUÇLARINDA DELEGE SAYILARI KAÇ?

Donald Trump: 214

Joe Biden: 264

OYLARIN YÜZDE 77'Sİ...

CNN muhabiri Bolduan, en çok merak edilen soruyu yanıtladı, sayılan oylarda yüzde 77 gibi bir oranla tercihin Demokrat aday Joe Biden olduğu bilgisini geçti.

OYLARLA İLGİLİ GELİŞMELER

Joe Biden, bu sabah itibariyle seçimin düğümlendiği Pennsylvania'da 28 bin 833, Nevada'da 22 bin 657, Arizona'da 29 bin 861 ve Georgia'da 4 bin 395 oy öndeydi. İlerleyen saatlerde Georgia gece sayılan oyların sonuçları da geldi ve fark 7 bin 248'e yükseldi.

Oyların Pennsylvania'da yüzde 96'sı, Georgia'da yüzde 99'u, Nevada'da yüzde 93'ü ve Arizona'da yüzde 95'i sayıldı. Biden, seçim akşamı Trump'ın 650 bin oy fark attığı Pennsylvania ve yine fark bulunan Georgia'da geride gelip öne geçti.

EYALETLERİN ÇOĞUNDA SONUÇLAR BELLİ OLDU

ALABAMA - 9 Delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 35

ALASKA - 3 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ARIZONA - 11 delege

Biden: Yüzde 52 / Trump: Yüzde 46

ARKANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 34

CALIFORNIA - 55 delege

Biden: Yüzde 64 / Trump: Yüzde 34

COLORADO - 9 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 41

CONNECTICUT - 7 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

DELAWARE - 3 delege

Biden: Yüzde 59 / Trump: Yüzde 40

FLORIDA - 29

Trump: Yüzde 51 / Biden: Yüzde 47

GEORGIA - 16 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

GÜNEY CAROLINA - 9 delege

Trump: Yüzde 57 / Biden: Yüzde 41

GÜNEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 64 / Biden: Yüzde 32

IDAHO - 4 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 36

ILLINOIS - 20 delege

Biden: Yüzde 56 / Trump: Yüzde 42

INDIANA - 11 delege

Trump: Yüzde 60 / Biden: Yüzde 37

KANSAS - 6 delege

Trump: Yüzde 55 / Biden: Yüzde 42

KENTUCKY - 8 delege

Trump: Yüzde 62 / Biden: Yüzde 35

KUZEY CAROLINA - 15 delege

Trump: Yüzde 50 / Biden: Yüzde 48

KUZEY DAKOTA - 3 delege

Trump: Yüzde 65 / Biden: Yüzde 31

LOUISIANA - 8 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 37

MAINE - 2 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 4

MARYLAND - 10

Biden: Yüzde 63 / Trump: Yüzde 35

MASSACHUSETTS - 11 delege

Biden: Yüzde 65 / Trump: Yüzde 32

MICHIGAN - 16 delege

Trump: Yüzde 53 / Biden: Yüzde 44

MINNESOTA - 10 delege

Biden: Yüzde 53 / Trump: Yüzde 44

MISSISSIPPI - 6 delege

Trump: Yüzde 61 / Biden: Yüzde 36

BİDEN VE TRUMP HANGİ EYALETLERİ KAZANDI?

Associated Press'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre

Donald Trump, Louisiana: 8, Güney Carolina: 9, West Virginia: 5, Oklahoma: 7, Alabama: 9, Mississippi: 6, Kentucky: 8, Tennessee ve Indiana: 11'er, Kuzey Dakota:3 Güney Dakota:3 Wyoming: 3 Nebraska: 4, Arkansas: 6, Kansas: 6, Missouri: 10, Utah: 6, Texas: 38, Iowa: 6, Idaho: 4, Florida: 29, Ohio: 18 ve Montana: 3

Joe Biden: New Jersey: 14, Washington DC: 3, Illinois: 20, Vermont: 3, Virginia: 13, Delaware:3, Massachusetts: 11, Maryland: 10, New York: 29, Colorado: 9, Connecticut: 7, New Hampshire ve Rhode Island'da 4'er, New Mexico: 5, Oregon: 7, California: 55, Arizona: 11, Maine: 3, Hawaii: 4, Washington: 12, Minnesota: 10 ve Nebraska: 1 delege

DELEGE SAYISI KAÇ OLMALI?

538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP!

06.51: Demokrat Joe Biden'dan beklenen açıklama geldi. Ülkenin ortasına 'mavi duvar inşa ettik' diyen Biden, sayılan oyların seçimi kazanacaklarını gösterdiğini belirterek, "300 delegeye ulaşma yolunda ilerliyoruz." dedi.

06.18: Demokrat Başkan adayı Joe Biden'ın destekçileri Biden'ın sonuçları izlediği Delaware eyaletinin Wilmington kentindeki Chase Center'da toplanarak sonuçları bekledi.

06.11: ABD’de 59. başkanlık seçimlerinde Beyaz Saray’da koltuğa kimin oturacağı belirsizliğini korurken, bütün gözlerin üzerine çevrildiği 6 kritik eyalette oy sayımı devam ediyor. North Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentindeki Mecklenburg Seçim Kurulu ofisindeki görevliler oy sayımına devam etti.

05.40: ABD'de salı günü yapılan seçimlerin ardından, Georgia eyaletindeki iki Senato koltuğu için yapılan yarışların ocak ayındaki ikinci tura kalmasıyla, mevcut tabloda Senatoda hangi partinin çoğunluğu koruyacağı bu yarışlar sonlanana kadar bilinemeyecek.

01.55: ABD’de başa baş giden başkanlık seçiminin Demokrat adayı Joe Biden’ın basına son durumla ilgili açıklama yapması beklenirken, Başkan Donald Trump Twitter hesabından bir paylaşım yaparak Biden’ı “Kendisini başkan ilan etmemesi” konusunda uyardı.

Trump, "Joe Biden haksız yere, başkan olduğunu açıklamamalı. Ben de aynı iddiada bulunabilirdim. Hukuki muameleler daha yeni başlıyor." ifadelerini kullandı.

00.10: Kongre yarışında Temsilciler Meclisinde Demokratların avantajı sürerken, Senato'da yarış başa baş sürüyor.

23.59: ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik sürerken, Cumhuriyetçi Parti kritik Pensilvanya eyaletindeki oy sayımının durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

23.30: ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi.

23.17: Georgia Eyalet Sekreteri: 5 milyon oy kullanıldı, oy farkı binlerde, bu kadar az fark söz konusu olursa muhtemelen yeniden sayım olacak.

21.50: Trump'ın seçim kampanya ekibinin yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Parti adayı Trump'ın şu ifadeleri aktarıldı:

"Amerikan halkının tüm oy sayma ve seçim doğrulama süreçlerinde tam şeffaflığı hak ettiğine ve bunun artık tek bir seçimle ilgili olmadığına inanıyoruz. Bu, tüm seçim sürecimizin bütünlüğü ile ilgili. Baştan beri, tüm yasal oyların sayılması gerektiğini ve tüm yasadışı oyların sayılmaması gerektiğini söyledik, ancak bu temel ilkeye karşı her fırsatta Demokratların direnişiyle karşılaştık. Amerikan halkının hükümetimize güven duymasını garanti altına almak için bu süreci yasanın her yönüyle izleyeceğiz. Sizler ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim."

21.00: Delaware’de bulunan Joe Biden’ın kampanya ekibi, Biden’ın yerel saatle bu akşam (yani yaklaşık beş saat sonra) bir ulusa sesleniş konuşması yapmayı planladığını açıkladı. Ötey andan Biden'ın açıklama yapmasının sonuçların açıklanıp açıklanmayacağına bağlı olduğu belirtildi.

20.25: Biden’ın önde götürdüğü Nevada’da oy farkı 22 bine çıktı. Oyların yüzde 91’inin sayıldığı eyalette seçmenlerin yüzde 76’sı oylarını postayla göndermeyi tercih etti. Nevada, bütün seçmenlerin evine oy pusulası gönderen az sayıdaki eyaletten biriydi.