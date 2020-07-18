Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60.000 TL'lik soru olarak yarışmacıya yöneltilen ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir?

A)15.300'de 1 B)153.000'de 1 C)1.530.000'de 1 D)15.300.000'de 1

Doğru Cevap: A)15.300'de 1