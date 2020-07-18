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18.07.2020 - 23:24 |

ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir? sorusu soruldu. Peki ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir?

ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60.000 TL'lik soru olarak yarışmacıya yöneltilen ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre ABD'de tahmini 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucu ölme ihtimali nedir?

A)15.300'de 1 B)153.000'de 1 C)1.530.000'de 1 D)15.300.000'de 1

Doğru Cevap: A)15.300'de 1

 

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