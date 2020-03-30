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30.03.2020 - 23:41 | | DHA

ABD'den 210 kişi geldi! 14 gün karantinada kalacaklar

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) uçakla İzmir'e gelen, aralarında Türk vatandaşların da bulunduğu 210 kişi, corona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinada kalacakları Manisa'daki bir öğrenci yurduna yerleştirildi.

ABD'den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, bugün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanına indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı. 

ABDden 210 kişi geldi 14 gün karantinada kalacaklar

210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesindeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

 

Feci kazada can pazarıFatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
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