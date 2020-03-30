ABD'den 210 kişi geldi! 14 gün karantinada kalacaklar

ABD'den gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu 210 kişi, bugün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanına indi. Pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan yolcular, Manisa Büyükşehir Belediyesine ait dezenfekte edilmiş otobüslerle havalimanından alındı.

210 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesindeki bir Kredi Yurtlar Kurumu yurduna getirilerek karantinaya alındı. Polis ve jandarma ekiplerinin yurda yerleştirdiği 210 kişilik kafile, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.